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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 ноября 16, 11:28
Twitter заблокировал аккаунт Джека Дорси
Джек Дорси
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Аккаунт заблокировали в результате "внутренней ошибки"
Аккаунт заблокировали в результате "внутренней ошибки"

Twitter одного из основателей микроблога и руководителя компании Джека Дорси был временно заблокирован вечером 22 ноября. Как уточнил сам Дорси, его аккаунт заблокировали в результате "внутренней ошибки", он был недоступен около 15 минут.

Как именно произошла техническая накладка, не поясняется.
Ранее Twitter не раз подвергался критике за то, что не спешит блокировать пользователей, пропагандирующих экстремистские и враждебные взгляды. В связи с этим в ноябре компания начала активную блокировку сторонников американского движения "альт-правых" (альтернативные правые, alt-right).
В частности, был удален аккаунт известного американского националиста, выступающего за превосходство белой расы Ричарда Спенсера.
Напомним, Twitter передумал закрывать приложение Vine.
Korrespondent
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