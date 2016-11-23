В Украине разработан уникальный беспилотник - Фото

Волонтер Юрий Касьянов сообщил у себя в Facebook о создании в Украине уникального, по его словам, беспилотника.

Касьянов утверждает, что этот коптер может летать несколько часов, покрывать расстояние в сотни километров, а также брать на борт десятки килограмм груза.

По словам волонтера, аппарат можно использовать также в военных целях как носитель различного оружия: управляемых и неуправляемых ракет, дистанционно управляемых пулеметных огневых точек, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы, для разминирования местности, для доставки боекомплекта и ретрансляции сигналов.





В будущем, утверждает Касьянов, на таких беспилотниках можно будет эвакуировать раненых и перебрасывать бойцов сил специальных операций.

Проект реализуется на средства украинского мецената, имя которого волонтер не назвал.





Как сообщал Корреспондент.net, 14 ноября в США показали летающий дрон-внедорожник.



