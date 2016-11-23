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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 ноября 16, 12:17
Большая часть людей в мире не пользуются интернетом
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Мобильные широкополосные сети в 2016 году охватили 84% населения мира, но лишь 47,1% имеют доступ к Сети.

Более половины мирового населения по-прежнему не пользуются интернетом, хотя число их сокращается, пишет Computerworld со ссылкой на доклад ООН. Согласно отчету, выпущенному на этой неделе Международным союзом электросвязи ООН, 47,1% населения имеют доступ к Сети, что больше по сравнению с 43% в 2015 году.

Распространение мобильных сетей по всему миру играет важную роль в расширении подключения к интернету, говорится в докладе. Мобильные широкополосные сети в 2016 году охватили 84% населения мира, но число собственно пользователей до сих пор значительно меньше тех, у кого есть возможность доступа к Сети.

"В то время как развертывание инфраструктуры имеет решающее значение, высокие цены и другие барьеры не дают людям попасть в цифровой мир", - говорится в докладе.

Хотя рост использования интернета наиболее интенсивен в развивающихся странах, многие люди в этих регионах не владеют или не пользуются мобильным телефоном. Южная Корея показала самый высокий уровень подключения к интернету и его использования, в то время как африканские Нигерия, Чад, Гвинея-Бисау и Южный Судан - самый низкий.

В некоторых странах покупка самого телефона является более трудной задачей, чем подключение услуги доступа в Сеть. Женщины, пожилые люди, малообразованные, бедные и проживающие в сельской местности чаще не пользуются интернетом, нежели мужчины, молодежь, городские жители и обеспеченное население.
astera.ru
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