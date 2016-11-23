Apple захватила 91% мировой прибыли от продаж смартфонов

91% всей прибыли, которую приносят продажи смартфонов во всем мире, в 3 квартале получила Apple. Для сравнения, в прошлом году доля компании составляла 65%, пишет Strategy Analytics.

Операционная прибыль Apple за 3 квартал достигла 8,5 млрд долларов, тогда как вся индустрия получила 9,4 млрд. Китайские Huawei, Vivo и Oppo являются следующими наиболее прибыльными производителями смартфонов, но они все еще далеко позади Apple с результатами 2,4%, 2,2% и 2,2% соответственно (около 200 млн операционной прибыли у каждого).