Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.56
RUB
0.40
EUR
28.75
USD
26.89
RUB
0.42
IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 ноября 16, 14:11
Apple захватила 91% мировой прибыли от продаж смартфонов
iPhone SE
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Huawei, Vivo и Oppo замкнули Топ4 наиболее прибыльных производителей.

91% всей прибыли, которую приносят продажи смартфонов во всем мире, в 3 квартале получила Apple. Для сравнения, в прошлом году доля компании составляла 65%, пишет Strategy Analytics.

Операционная прибыль Apple за 3 квартал достигла 8,5 млрд долларов, тогда как вся индустрия получила 9,4 млрд. Китайские Huawei, Vivo и Oppo являются следующими наиболее прибыльными производителями смартфонов, но они все еще далеко позади Apple с результатами 2,4%, 2,2% и 2,2% соответственно (около 200 млн операционной прибыли у каждого).
astera.ru
Ещё по теме:
Мировой рынок планшетов продолжает падать
Amazon предрекает растущий спрос на планшеты
Apple запатентовала систему отображения VR для iPhone
Поставки смартфонов и телевизоров в 2017 году вырастут
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Большая часть людей в мире не пользуются интернетом
noimageВ Украине разработан уникальный беспилотник - Фото
noimageTwitter заблокировал аккаунт Джека Дорси
noimage25 лучших изобретений 2016 года назвал журнал Time (ФОТО)
noimageПоставки ноутбуков вырастут на 6,4% после долгого спада
Лента новостей
Загрузка...