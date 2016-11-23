Facebook будет искать находящийся рядом бесплатный Wi-Fi

По сообщению источника, компания Facebook тестирует новую функцию для своего ПО. Она позволит находить близлежащие бесплатные точки с покрытием Wi-Fi.

ПО даже оповестит о нахождении подобных точек недалеко от пользователя. Несмотря на развитие сетей четвёртого поколения, стоимость мобильного интернета в США и Европе достаточно высока, а современные тренды таковы, что людям просто жизненно необходимо запускать онлайн-трансляции и оперативно загружать в Сеть видео в формате 4K.



На данный момент известно о тестировании функции на iOS. С Android ситуация пока неясна. Возможно, источник попросту не располагает информацией, а возможно, на данной ОС функция появится позже.