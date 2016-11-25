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IT-Индустрия
ИТ-Новости
25 ноября 16, 17:40
В Украине будут штрафовать ТВ за сепаратизм
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Если после штрафа кампания не повторяет нарушение, то штраф в течение года ликвидируется.
Если после штрафа кампания не повторяет нарушение, то штраф в течение года ликвидируется.

Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать нарушителей законодательства, говорится на сайте законопроекта.

Законопроект предусматривает, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания может накладывать санкции на теле-, радиовещателей, которые сейчас предусмотрены законодательством.

Также говорится о возможности Нацсовета накладывать штрафы.

Если после штрафа кампания не повторяет нарушение, то штраф в течение года ликвидируется и предупреждения не применяется к этой телерадиокомпании.

Введение таких изменений депутаты мотивировали необходимостью нацрегулятора влиять на информационное пространство Украины, чтобы в нем было таких явлений, как сепаратизм.

Напомним, в начале этого месяца Рада разрешила штрафовать ТВ без предупреждения.

Также отметим, что на днях СБУ задержала бизнесмена за трансляцию российских каналов.
Korrespondent
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