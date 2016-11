Выгонит ли Трамп украинских ITшников из Калифорнии?

Недавно избранный президент США Дональд Трамп сообщил о своих планах на посту президента на первые 100 дней. В списке важных дел - намерение призвать Департамент труда провести расследования в отношении рабочих виз.





В Геттисбергской речи победивший кандидат заявил, что пора реформировать визовые правила. Нужно увеличить наказания за нарушение сроков виз и гарантировать, что рабочие места будут сначала предлагаться американцам. Речь идет о визе Н-1В.





Н-1В - это рабочая виза для высококвалифицированных иностранных работников. Для работы в США ее получают и программисты. Документы на рабочую визу могут подавать только компании, а не работники: она привязана к позиции. Каждый год по визе Н-1В в Штатах допускается на работу 65 000 специалистов (установленная квота).





По данным Computerworld, около половины всех выданных виз используют IT-компании. Это значит, что более 30 000 иностранных IT-специалистов ежегодно устраиваются на работу в американских компаниях.





Сколько же украинских IT-специалистов работает в США, как им там живется и стоит ли бояться новой администрации Белого дома.





Кто-кто в тереме живет?





Точных данных о численности украинских программистов в Штатах нет. "Считается, будто с 1996 года уехало около 200 000 программистов. Получается, 10 000 человек ежегодно покидают страну. Похоже на правду. Но я склонен оценивать статистику более консервативно: я считаю, что из этих 200 000 в США уехало 100 000-120 000. Остальные - в Европу, Канаду и Азию", - говорит соучредитель GrowthUP Group Денис Довгополый.





В штаб-квартире компании GlobalLogic в Сан-Хосе (Калифорния, США) утверждают, что сообщество украинских разработчиков в Штатах постоянно растет. В офисах компании в США работает около 20% украинцев - это каждый пятый.





Поток украинских мозгов на заработки в теплую Калифорнию, видимо, сохранится в ближайшее время. Согласно последнему опросу DOU, 75% украинских IT-специалистов хотят покинуть страну. Из них более половины думают уехать в США. Главная причина - поиск лучших условий для жизни. Зарплата - лишь четвертый по популярности фактор. Примечательно, что те, кто уже работал за границей, в первую очередь мотивированы получить международный опыт. Условия жизни спустились на третье место.





В Штаты уезжают не только отдельные специалисты, но и целые команды. Так было с украинским стартапом Viewdle. После того как его приобрел Google, 20 украинских разработчиков уехали работать в США. То же случилось с одесским офисом стартапа Looksery после сделки со Snapchat: 20 сотрудников переехали в Калифорнию.





Сказка на ночь. От Трампа





Одной из причин, по которым Трамп и Ко хотят ужесточить условия получения визы Н-1В, является якобы демпинговая зарплата иностранных работников. По данным Reuters, демократические и республиканские критики утверждают, что некоторые компании, например Walt Disney и Infosys, пользуются визовой программой, чтобы нанимать дешевую рабочую силу. Получается, низкая стоимость иностранных работников препятствует трудоустройству американцев.





Но, скорее всего, это миф. В GlobalLogic рассказали, что в США очень востребованы инженерные таланты. И их зарплата зависит от опыта, квалификации и умения брать на себя ответственность. Наличие гражданства той или иной страны никак не сказывается на оплате труда. Это подтвердил и управляющий директор Sigma Software Inc. в США Алексей Столетний: "Зарплаты варьируются от позиции к позиции, от компании к компании и от штата к штату. Тем не менее я считаю, что хороший инженер, который говорит по-английски и знает свое дело, будет успешным - будь он украинец или американец". Выходит, зарплата зависит исключительно от навыков сотрудника.





Won’t you please, please help me?





Как уже говорилось, визу Н-1В могут оформить только компании для своих сотрудников. Например, GlobalLogic помогает иностранным специалистам с визой, переездом и поселением. В случае длительного трудоустройства на территории США компания способствует тому, чтобы наемный сотрудник и члены его семьи получили зеленую карту.





В EPAM также существует программа поддержки профессионалов, которые переезжают в другие страны для работы над конкретным продуктом для клиента.





Компании не только помогают с получением визы, но и заботятся о том, чтобы ее продлить. "Компании готовы бороться за людей, которые незаменимы. Я знаю случай, когда работодатель потратил на эмиграционных адвокатов $60 000, чтобы получить визу для иностранца", - рассказал Денис Довгополый.





Не так страшен волк





Визовая программа может вскоре подвергнуться проверкам с подачи новоизбранного президента США Дональда Трампа и его сторонника, сенатора Джеффа Сешнса, сообщает Reuters. Последний уже давно критикует программу. Как пишет Computerworld, Сешнс еще в прошлом году представил законопроект, цель которого - сделать визы более дорогими и менее доступными для крупных аутсорсинговых компаний. Скажется ли это на разработчиках?





Алексей Столетний рассказал, что в США есть много работы - особенно для инженеров ПО. Страна нуждается в их большем количестве, чем есть сейчас. Так что, в случае чего, компании будут отстаивать своих работников. "Я считаю, что легальным эмигрантам-разработчикам бояться нечего. Однако мы можем оказаться в ситуации, когда компании станут больше инвестировать в образование и подготовку инженеров ПО на местном уровне. Следовательно, будут создавать все больше рабочих мест для американцев. Но, на мой взгляд, это просто еще один вызов для украинских специалистов конкурировать с другими".





В компании EPAM объяснили, что рассуждать о планах новой администрации США не могут. Но если вдруг случится беда, у них существует программа внутренней мобильности для людей, сотрудничающих с компанией. "Программа дает специалистам возможность работать в разных странах, в которых представлена компания - это более чем 25 стран", - говорит директор направления Internal Mobility Ольга Бобина.





В GlobalLogic ожидают, что количество предложений для инженеров и технических специалистов в США будет только расти. Получается, если Штаты не подготовят необходимое количество местных специалистов, то компаниям придется нанимать иностранных.





"Во всем мире существует дефицит высококвалифицированных программистов. Он измеряется сотнями тысяч человек. Если они (компании в США. - Ред.) не возьмут украинца или поляка, то кого они возьмут на работу? Американца - водителя автобуса?" - возмутился Денис Довгополый.





Как бы там ни было, эксперты говорят, что хороших специалистов (инженеров) не хватает в каждой отдельной стране, и США не исключение. Поэтому ограничения вряд ли коснутся востребованных специалистов.