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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 ноября 16, 12:29
Samsung Galaxy S8 не получит 8 ГБ ОЗУ
samsung
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Память в 8 ГБ выглядит излишеством, а также может негативно сказаться на продолжительности автономной работы смартфона.

В октябре этого года компания Samsung представила первый в мире модуль оперативной памяти LPDDR4 объемом 8 ГБ, предназначенный для флагманских смартфонов, планшетов и ультратонких ноутбуков. Этот анонс позволял предположить, что одним из первых мобильных устройств, оснащенных столь внушительным объемом ОЗУ, станет новый флагман компании Galaxy S8.

Однако, по данным китайских источников, смартфон, презентация которого может пройти в конце февраля на выставке MWC в Барселоне, получит "всего" 6 ГБ оперативной памяти. Как пишет Ferra, память в 8 ГБ выглядит излишеством, а также может негативно сказаться на продолжительности автономной работы смартфона.

Ранее источники сообщали, что новый смартфон будет выпущен в версиях с дисплеями диагональю 5,7 и 6,2 дюйма, в то время как модели Galaxy S7 и S7 Edge имеют дисплеи диагональю 5,1 и 5,5 дюйма соответственно. При этом за счет изогнутых краев дисплея и встроенной в экраны домашней кнопки со сканером отпечатков пальцев физические размеры двух версий Galaxy S8 практически не увеличатся по сравнению с Galaxy S7.

На данный момент также известно, что Galaxy S8 будет работать на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 835, некоторые характеристики которого появились в Сети на минувшей неделе. Кроме того, смартфон может получить собственного голосового помощника, который составит конкуренцию Siri, Google Assistant и Cortana.

Отметим, что в настоящее время на рынке не представлены смартфоны с оперативной памятью объемом 8 ГБ, а наиболее продвинутые модели, например OnePlus 3 или 3T, имеют на борту 6 ГБ RAM. По слухам, появившимся в начале лета, над аппаратом с 8 ГБ ОЗУ работает китайская компания LeEco.
astera.ru
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