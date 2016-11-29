Panasonic представит ЖК IPS-панели с контрастностью 1 млн:1

Компания Panasonic Liquid Crystal Display разработала модель жидкокристаллической IPS-панели, которая характеризуется коэффициентом контрастности более 1 000 000:1. Столь высокий результат был достигнут за счет использования светомодулирующих ячеек, обеспечивающих точный контроль над свечением каждого пикселя.

Новые IPS-панели способны воспроизводить изображения, максимально близкие к картинке, которую видит человеческий глаз, их максимальная яркость достигает 1000 кд/м2, минимальная - 0,001 кд/м2.

Выпуск новых решений может начаться на существующих мощностях Panasonic Liquid Crystal Display, способных производить панели с диагональю от 10 до 100 дюймов. Первые образцы для тестирования могут появиться уже в январе 2017 года.