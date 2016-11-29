Apple выпустит планшет iPad 3 Air

Похоже, что iPad 3 Air действительно выйдет в 2017 году, хотя Apple замалчивает его существование. Несмотря на отсутствие официальных заявлений, планшет может быть объявлен в первом квартале следующего года, пишет ITPro.

Хотя поклонники ожидали нового iPad Air в марте 2016 года, Apple решила выпустить вместо него 12,9-дюймовый iPad Pro. Тут же прошел слух о прекращении выпуска устройств Air. Однако теперь выясняется, что устройство «живет и здравствует», и поставляется с большим количеством цветов, чем его предшественник.

iPad Air 3, скорее всего, будет поставляться со стилусом Apple Pencil, конкурируя с другими планшетами, такими как устройства Surface от Microsoft, и будет поддерживать технологию 3D Touch на экране 4К.

По слухам, некоторые особенности iPhone 7, такие как двойная камера, перейдут к Air 3, хотя разъем для наушников на 3,5 мм может отсутствовать. Почти наверняка устройство будет представлено в двух вариантах - на 16 и 32 Гб памяти, и будет продаваться по цене от 600 долларов.

Учитывая не самые лучшие отзывы об iPad Air 2, в основном из-за высокой цены, Air 3 может стать последним в этой серии.