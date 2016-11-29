Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.17
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
27.10
USD
25.57
RUB
0.39
EUR
28.66
USD
26.85
RUB
0.42
IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 ноября 16, 14:41
Apple выпустит планшет iPad 3 Air
iPad 3
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Планшет может стать последним в этой линейке.

Похоже, что iPad 3 Air действительно выйдет в 2017 году, хотя Apple замалчивает его существование. Несмотря на отсутствие официальных заявлений, планшет может быть объявлен в первом квартале следующего года, пишет ITPro.

Хотя поклонники ожидали нового iPad Air в марте 2016 года, Apple решила выпустить вместо него 12,9-дюймовый iPad Pro. Тут же прошел слух о прекращении выпуска устройств Air. Однако теперь выясняется, что устройство «живет и здравствует», и поставляется с большим количеством цветов, чем его предшественник.

iPad Air 3, скорее всего, будет поставляться со стилусом Apple Pencil, конкурируя с другими планшетами, такими как устройства Surface от Microsoft, и будет поддерживать технологию 3D Touch на экране 4К.

По слухам, некоторые особенности iPhone 7, такие как двойная камера, перейдут к Air 3, хотя разъем для наушников на 3,5 мм может отсутствовать. Почти наверняка устройство будет представлено в двух вариантах - на 16 и 32 Гб памяти, и будет продаваться по цене от 600 долларов.

Учитывая не самые лучшие отзывы об iPad Air 2, в основном из-за высокой цены, Air 3 может стать последним в этой серии.
astera.ru
Ещё по теме:
Секрет феноменального успеха украинского стартапа Readdle
Sharp закрывает в Японии два завода
Мировой рынок планшетов продолжает падать
Владельцы iPhone и iPad обновляют ОС чаще, чем юзеры Android
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Surface Phone тестируют на совместимость с ПО Windows
noimagePanasonic представит ЖК IPS-панели с контрастностью 1 млн:1
noimageSamsung Galaxy S8 не получит 8 ГБ ОЗУ
noimageИскусственный интеллект - новый инструмент хакерства
noimageВыгонит ли Трамп украинских ITшников из Калифорнии?
Лента новостей
Загрузка...