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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 ноября 16, 14:43
Surface Phone тестируют на совместимость с ПО Windows
Microsoft,
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Одна из тестовых моделей Surface Phone работает на 64-разрядной ОС Windows 10 Mobile и оснащается процессором Snapdragon 835.

В офисе Microsoft тестируется сразу несколько прототипов Surface Phone - "образцового" Windows-смартфона, который будет получать обновления софта в приоритетном порядке, как Nexus-устройства и "пиксельфоны" Google. Его релиз, предположительно, запланирован на 2017 год.

Как пишет сайт Nokiapoweruser со ссылкой на "доверенные" источники, одна из тестовых моделей Surface Phone работает на 64-разрядной операционной системе Windows 10 Mobile, оснащается процессором Snapdragon 835, 4 гигабайтами оперативной памяти и поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4-го поколения.

Другой прототип обладает 6 ГБ "оперативки", что позволяет ему запускать полноценные Windows-приложения, находясь в "компьютерном" режиме Continuum. Это подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что Microsoft ведет разработку эмулятора, благодаря которому "винфоны" на чипах ARM смогут запускать "классические" Windows-приложения, созданные для архитектуры x86 (AMD и Intel), а не их урезанные версии для смартфонов.

Ожидается, что эмулятор под рабочим названием Cobalt будет включен в состав очередного крупного обновления операционной системы Windows 10 (Redstone 3). Апдейт появится в конце 2017 года, тогда же начнутся продажи Surface Phone.

Оба прототипа, сообщили инсайдеры, оборудованы 5,5-дюймовыми экранами с разрешением QHD. Возможно, что модель с 6 ГБ "оперативки" ориентирована на бизнес-пользователей, другая - на широкую аудиторию.
astera.ru
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