Офис Apple разместят в "летающей тарелке" (фото, видео)

В сети появилось видео еще недостроенной штаб-квартиры Apple, снятое квадрокоптером. Объект успели прозвать "Летающей тарелкой", передают Нескучные новости со ссылкой на "Обозреватель".





Во втором кампусе Apple разместятся более 12 тысяч сотрудников. В новом здании будет доступен фитнес-центр, зал для проведения презентаций и многоярусные парковки. При этом планируется, что потребности в электроэнергии почти полностью будут покрываться солнечными панелями на крыше здания.





Работы по созданию этого кампуса начались около пяти лет назад. Строительство должны закончить к 2017 году. После этого планируется открытие штаб-квартиры и переезд всех сотрудников в новую резиденцию. Как только компания переедет в новый кампус, там же Apple будут проводить собственные презентации.







