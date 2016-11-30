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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 ноября 16, 22:27
Офис Apple разместят в "летающей тарелке" (фото, видео)
Офис Apple
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В сети показали новую штаб-квартиру Apple.
В сети появилось видео еще недостроенной штаб-квартиры Apple, снятое квадрокоптером. Объект успели прозвать "Летающей тарелкой", передают Нескучные новости со ссылкой на "Обозреватель".

Во втором кампусе Apple разместятся более 12 тысяч сотрудников. В новом здании будет доступен фитнес-центр, зал для проведения презентаций и многоярусные парковки. При этом планируется, что потребности в электроэнергии почти полностью будут покрываться солнечными панелями на крыше здания.

Работы по созданию этого кампуса начались около пяти лет назад. Строительство должны закончить к 2017 году. После этого планируется открытие штаб-квартиры и переезд всех сотрудников в новую резиденцию. Как только компания переедет в новый кампус, там же Apple будут проводить собственные презентации.



Источник: neskuchno-news
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