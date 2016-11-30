YouTube уходит из России?

«Мы можем официально заявить, что все разговоры про то, что Youtube попадает под ограничения — не имеют ничего общего с реальностью. Youtube под эти ограничения не попадает», — заявил RNS заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.



По его словам, ​ограничения, предусматриваемые внесенным в Госдуму законопроектом, не распространяются на сервисы, где размещен преимущественно пользовательский контент. «То есть, профессиональный контент тоже может быть, но его наличие — это не повод для ограничений. Вопрос в специализации сервиса», — отметил Волин.