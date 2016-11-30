Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.22
USD
25.55
RUB
0.40
EUR
28.68
USD
26.85
RUB
0.42
IT-Индустрия
ИТ-Новости
30 ноября 16, 12:03
YouTube уходит из России?
youtube
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ограничения, предусматриваемые законопроектом, не распространяются на сервисы, где размещен преимущественно пользовательский контент.

«Мы можем официально заявить, что все разговоры про то, что Youtube попадает под ограничения — не имеют ничего общего с реальностью. Youtube под эти ограничения не попадает», — заявил RNS заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

По его словам, ​ограничения, предусматриваемые внесенным в Госдуму законопроектом, не распространяются на сервисы, где размещен преимущественно пользовательский контент. «То есть, профессиональный контент тоже может быть, но его наличие — это не повод для ограничений. Вопрос в специализации сервиса», — отметил Волин.
astera.ru
Ещё по теме:
Что задумала Microsoft купив соцсеть LinkedIn?
В Киеве протестировали 4G
На YouTube еще один ролик достиг 2 миллиардов просмотров
20-летний украинец в сотне лучших блогеров мира на Youtube
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина расторгла соглашение по инфо-телерадиовещанию с РФ
noimageДоля 4К-телевизоров составит 60% от общего объема поставок
noimageОфис Apple разместят в "летающей тарелке" (фото, видео)
noimageSurface Phone тестируют на совместимость с ПО Windows
noimageApple выпустит планшет iPad 3 Air
Лента новостей
Загрузка...