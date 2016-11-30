Доля 4К-телевизоров составит 60% от общего объема поставок

После прошлогоднего снижения мировых поставок телевизоров на 2% в 2016 году рынок показал признаки переворота, достигнув 225 млн устройств и приблизившись к сумме в 86 млрд долларов, пишет Digitimes со ссылкой на Futuresource Consulting.

"Несмотря на, в целом, стабильную ситуацию на мировом рынке в этом году, было несколько крупных событий на государственном уровне, благодаря которым во Франции, вероятно, рынок вырастет на 20%, а Мексика и Бразилия пострадают от падения на рынке более чем на 10%, - рассказал Джек Уэзерилл, главный рыночный аналитик Futuresource Consulting. - Наше исследование собирает рыночные данные для 25 различных стран, и мы видим признаки того, что спрос в Китае в этом году вырастет, по крайней мере, на 5%, так как на эту страну приходится одна из каждых пяти телевизионных поставок на планете. Индия и другие страны Азии АПЕК также положительно влияют на мировые показатели».

«Торможение происходит в Восточной Европе - из-за последствий российского кризиса. На фоне успехов Франции, Германии и Великобритании Западная Европа также чувствует снижение, а в Латинской Америке все идет плавно, без резких скачков, - добавил Дэвид Тетт, рыночный аналитик Futuresource. - Многим сложно оценить такой замысловатый «пейзаж» с несколькими политическими и экономическими линиями, разворачивающимися на мировой арене, и наш комплексный подход обеспечивает получение надежных данных, а наши прогнозы показывают среднегодовой темп роста в 2020 году на 3%».

Хотя рост поставок телевизоров с разрешением 4K UHD оказался ниже ожидаемого, особенно в США, он остается сильным и, по прогнозам, отгрузки здесь увеличатся на 75% в 2016 году и составят 25% от всех телевизионных поставок. Исследование Futuresource показывает, что в «черную пятницу» телевизоры 4K UHD были главной продукцией для многих предприятий розничной торговли. От многих поставщиков США и других рынков, участвующих в распродаже, ожидали предложений со скидками в сотни долларов на ряд телевизоров 4K UHD. К 2020 году доля телевизоров 4K UHD вырастет до 60% от общего объема мировых поставок.

Хотя на смарт-телевизоры придется 59% общего объема поставок в 2016 году, на некоторых рынках их принятие осталось низким из-за таких укоренившихся альтернатив, как Pay TV, или из-за медленной скорости интернета. Несмотря на это, к 2020 году функция смарт-ТВ будет включена в три из каждых четырех телевизоров.

OLED-модели все еще остаются нишевым продуктом, но 2016 год свидетельствует об увеличении числа поставщиков, производящих телевизоры с OLED-панелями. Их поставки достигнут почти 1 млн штук в 2016 году; хотя это составляет менее 0,5% от общего рыночного объема, в стоимостном выражении это составляет 3% - за счет привилегированного положения и связанного с ним ценообразования.

Samsung и LG продолжают доминировать в Европе, тогда как в США LG занимает третье место - после Samsung и Vizio. В то же время китайские производители тоже пытаются закрепиться на этих прибыльных рынках. В Японии лидирует Sharp, а Skyworth и Hisense борются за первое место в Китае.