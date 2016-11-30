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IT-Индустрия
ИТ-Новости
30 ноября 16, 14:02
Украина расторгла соглашение по инфо-телерадиовещанию с РФ
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Кабинет министров Украины в среду, 30 ноября, расторг соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания.

Правительство также расторгло соглашение о сотрудничестве в сфере информации. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Проекты решений на заседании представил министр информационной политики Юрий Стець. Он также попросил Кабмин принять его предложение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственное агентство по вопросам кино в четверг, 10 ноября, принято решение запретить показ в Украине российского сериала "Я дарю тебе счастье".

Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, состоялось заседание экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино. Комиссия рассматривала вопрос демонстрации мелодрамы "Я дарю тебе счастье" на предмет соблюдения требований законодательства Украины в сфере кинематографии.
URA-Inform
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