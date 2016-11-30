Настольные ПК по-прежнему востребованы в корпорациях

Внедрение мобильных устройств на рабочих местах еще достаточно слабое, выяснилось в последнем опросе Gartner. Хотя 80% опрошенных работников имеют один или несколько корпоративных устройств, настольные компьютеры по-прежнему являются самым популярным устройством в предприятиях, т.к. они есть более чем у половины сотрудников.

Результаты исследования основаны на исследовании Gartner «Персональные технологии», которое проводилось с июня по август 2016 года среди 9592 респондентов из США, Великобритании и Австралии.

36% работников получили ноутбуки, в том числе трансформеры. Внедрение гибридов в качестве корпоративного устройства по-прежнему очень слабое, но постепенно увеличивается. Аналитики Gartner ожидают, что еще больше сотрудников получат ноутбуки-трансформеры в ближайшие три года, благодаря обновлению Windows 10, которое может улучшить пользовательский опыт в отношении сенсорного ввода. 75% работников в развитых странах имеют, по меньшей мере, одно устройство типа ПК (включая настольные компьютеры и ноутбуки, в том числе трансформеры).

В отличие от большого количества корпоративных ПК на рабочем месте, относительно немногие работники получают мобильные устройства. Большинство смартфонов, используемых на рабочем месте, это персональные устройства - только 23% опрошенных сотрудников имеют корпоративные смартфоны.

«Низкое принятие корпоративных мобильных устройств подчеркивает тот факт, что на рабочих местах используются персональные мобильные устройства, - заявила Микакo Китагава, главный аналитик Gartner. - Более половины сотрудников, использующих смартфоны на работе, полагаются исключительно на личные устройства».

Уровень использования собственных планшетов отстает от смартфонов. Только 21% сотрудников используют планшеты - независимо от того, выданы они корпорацией или куплены лично.

«В эпоху мобильности чем-то удивительным кажется, что корпоративное использование смартфонов и планшетов не такое высокое, как ПК, даже учитывая использование собственных устройств, - сообщает Китагава. - Несмотря на то, что стоимость предоставления мобильных устройств, действительно, может быстро вырасти, их правильное использование повысит производительность, которая может легко оправдать дополнительные затраты».

Когда сотрудников обеспечивают корпоративными устройствами, они, как правило, ими довольны. Менее 20% опрошенных заявили, что были недовольны устройствами, выданными работодателем. Уровень удовлетворенности планшетами и смартфонами выше по сравнению с настольными компьютерами и ноутбуками.

«В использовании личных устройств на рабочем месте нет ничего нового, но результаты исследования подтверждают, что эта тенденция стала новым стандартом на рабочем месте. Две трети респондентов заявили, что используют личные устройства для работы, - рассказала Китагава. - Смартфоны и фаблеты являются самыми популярными собственными устройствами, используемыми для работы - ими пользуются 39% сотрудников, и лишь 10% используют корпоративные смартфоны и фаблеты».