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30 ноября 16, 18:07
Сегодня Международный день защиты информации
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Поводом для появления праздника стал один из первых вирусов, который распространился в Сети в 1988 году.

Сегодня, 30 ноября, во всем мире отмечается Международный день защиты информации, призванный обратить внимание человечества на новые угрозы, возникающие перед цивилизацией, пишет planet-today. Инициатором создания праздника стала Ассоциация компьютерного оборудования США.

Поводом для появления праздника стал один из первых вирусов, названный впоследствии червем Морриса, который распространился в Сети в 1988 году. Именно тогда, 28 лет назад, стало понятно, что информацию, особенно ценную, необходимо как следует защищать. С тех пор в деле защиты информации произошли существенные сдвиги, однако проблема все еще остается крайне актуальной.
astera.ru
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