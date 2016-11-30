Сегодня Международный день защиты информации

Сегодня, 30 ноября, во всем мире отмечается Международный день защиты информации, призванный обратить внимание человечества на новые угрозы, возникающие перед цивилизацией, пишет planet-today. Инициатором создания праздника стала Ассоциация компьютерного оборудования США.

Поводом для появления праздника стал один из первых вирусов, названный впоследствии червем Морриса, который распространился в Сети в 1988 году. Именно тогда, 28 лет назад, стало понятно, что информацию, особенно ценную, необходимо как следует защищать. С тех пор в деле защиты информации произошли существенные сдвиги, однако проблема все еще остается крайне актуальной.