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IT-Индустрия
ИТ-Новости
30 ноября 16, 18:08
Фронтальная камера Samsung Galaxy S8 получит автофокус
Samsung Galaxy S7
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Новый смартфон может быть представлен рынку в апреле.

Компания Samsung намерена оснастить Galaxy S8 фронтальной камерой с автофокусом. Это будет первым подобным опытом, в то время как другие компании начали добавлять во фронтальные камеры такие функции, как оптическая стабилизация изображения для улучшения селфи-фотографий. Автоматическая фокусировка позволит камере сфокусироваться на конкретной области, пишет technobuffalo со ссылкой на южнокорейское издание ETNews.

Большинство существующих фронтальных камер используют фиксированный фокус линзы. Другими словами, камера не фокусируется на одном конкретном объекте, а просто снимает всю сцену сразу. Улучшенная фокусировка, кроме того, позволит добавить в селфи эффект боке.

Фронтальная камера с автофокусом позволит Galaxy S8 выделиться на фоне конкурентов, а самой Samsung - оправиться от провала продаж в связи с фиаско с Note 7.

Samsung пока не подтвердила информацию ETNews. Как правило, компания представляет свои новые Galaxy во время Mobile World Congress в конце февраля, но недавние рыночные сообщения предполагают, что релиз S8 может состояться в апреле. Более поздняя дата может дать вендору дополнительное время для контроля качества и двойной проверки - уникальности особенностей смартфона и его безопасности. Любой инцидент с неисправностями может означать большие неприятности для бизнеса смартфонов Samsung.
astera.ru
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