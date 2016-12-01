1+1 media займется дистрибуцией каналов MTV и VH1 в Украине

Группа компаний 1+1 media и компания Viacom International Media Networks подписали соглашение о дистрибуции в сетях платного телевидения пакета ведущих международных детских, семейных, молодежных и музыкальных каналов на территории Украины: Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick Jr., VH1 European, VH1 Classic, MTV, MTV Hits, MTV Dance, MTV Rocks, MTV Live HD, сообщает пресс-служба 1+1 media.

C 1 января 2017 года 1+1 media будет официально представлять интересы компании VIMN на территории Украины и заключать лицензионные соглашения на распространение сигнала указанных телеканалов в сетях провайдеров от своего имени.

"Сотрудничество между нашими компаниями несет синергический эффект и усиливает контентное предложение как 1+1 media, так и VIMN. Предлагаемый пакет из 18 телеканалов покрывает большинство тематических ниш и будет наиболее востребован провайдерами программной услуги с точки зрения контентного наполнения. Мы планируем продолжать сотрудничество и ведем переговоры о новых совместных проектах", прокомментировал Андрей Мальчевский, руководитель департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media

Группа компаний 1+1 media — один из крупнейших медиа-холдингов Украины, в состав которого входит 6 локальных телеканалов — "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Бигуди" "ПЛЮСПЛЮС", "Униан ТБ" и международный "1+1 International".