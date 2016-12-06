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IT-Индустрия
ИТ-Новости
6 декабря 16, 13:07
Соцсети и YouTube проследят за экстремистами
youtube
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Всемирно известные компании, работа которых связана с интернет-технологиями, будут отслеживать экстремизм в социальных сетях.

Речь идет о Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube – они договорились о сотрудничестве для того, чтобы ликвидировать распространение экстремистских картинок и видео через свои сайты. Такую информацию озвучили на ВВС. В скорейшем будущем будет создана база, содержащая "виртуальные отпечатки пальцев" всего содержимого.

Также говорится о том, что если пользователь не уверен в правильности удаления поста соцсетью, он может подать специальную жалобу.

Отмечается, что четыре фирмы будут сотрудничать еще теснее из-за оказанного давления Евросоюзом. Еще шесть месяцев назад компании договорились о том, что будут ликвидировать любые проявления расизма, ненависти.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Facebook по ошибке заявил о смерти своего основателя. Оказалось, что кроме Марка Цукерберга «в мир иной» отошли еще несколько тысяч пользователей.
URA-Inform
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