Соцсети и YouTube проследят за экстремистами

Речь идет о Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube – они договорились о сотрудничестве для того, чтобы ликвидировать распространение экстремистских картинок и видео через свои сайты. Такую информацию озвучили на ВВС. В скорейшем будущем будет создана база, содержащая "виртуальные отпечатки пальцев" всего содержимого.

Также говорится о том, что если пользователь не уверен в правильности удаления поста соцсетью, он может подать специальную жалобу.

Отмечается, что четыре фирмы будут сотрудничать еще теснее из-за оказанного давления Евросоюзом. Еще шесть месяцев назад компании договорились о том, что будут ликвидировать любые проявления расизма, ненависти.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Facebook по ошибке заявил о смерти своего основателя. Оказалось, что кроме Марка Цукерберга «в мир иной» отошли еще несколько тысяч пользователей.