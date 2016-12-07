Евросоюз одобрил сделку Microsoft по покупке LinkedIn

Об этом сообщает Reuters. Согласно сообщению, Microsoft, связав профили Windows Office и Linkedin, вытеснит своих конкурентов с рынка. Также компания должна будет предоставить доступ конкурентам LinkedIn к Office-пакету.

Отмечается, что производители компьютеров смогут по своему усмотрению устанавливать или удалять LinkedIn при использовании операционной системы Windows.

Кроме того, эти и другие уступки будут действовать на территории ЕС в течение 5 лет.

"Мы ценим вдумчивый обзор сделки по LinkedIn, проведенный Европейской комиссией, и мы рады, что приобретение сети LinkedIn было одобрено в США, Канаде, Бразилии, Южной Африке", - отметили в компании.



Как сообщал УРА-Информ, компания Microsoft подумывает купить сеть микроблогов Twitter.