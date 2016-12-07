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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 декабря 16, 12:05
Евросоюз одобрил сделку Microsoft по покупке LinkedIn
LinkedIn
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Американская компания Microsoft получила одобрение антимонопольного ведомства Европейского союза на сделку по приобретению социальной сети LinkedIn.

Об этом сообщает Reuters. Согласно сообщению, Microsoft, связав профили Windows Office и Linkedin, вытеснит своих конкурентов с рынка. Также компания должна будет предоставить доступ конкурентам LinkedIn к Office-пакету. 

Отмечается, что производители компьютеров смогут по своему усмотрению устанавливать или удалять LinkedIn при использовании операционной системы Windows.

Кроме того, эти и другие уступки будут действовать на территории ЕС в течение 5 лет.

"Мы ценим вдумчивый обзор сделки по LinkedIn, проведенный Европейской комиссией, и мы рады, что приобретение сети LinkedIn было одобрено в США, Канаде, Бразилии, Южной Африке", - отметили в компании.
 

Как сообщал УРА-Информ, компания Microsoft подумывает купить сеть микроблогов Twitter.
URA-Inform
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