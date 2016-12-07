Samsung в США выиграла спор с Apple

Об этом сообщает ТСН. Теперь корейской компании не нужно выплачивать конкуренту 399 миллионов долларов.

Apple всегда любили обвинять Samsung в неправомерном использовании ключевых елементов дизайна iPhone при разработке смартфоно Galaxy и других устройств. В этот раз восемь судей единогласно вынесли вердикт, что оснований для обвинений никаких нет.

Первоначально Apple требовала с Samsung порядка 930 миллионов долларов. Позже сумма требований сократилась до 382 миллиона.

Еще с 2011 года между Apple и Samsung идет "патентная война". Тогда, еще в 2011, корпорация Apple обвинила Samsung в копировани iPhone. В свою очередь корейская компании подала встречный иск в ряде стран.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Apple создает очки виртуальной реальности.