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IT-Индустрия
ИТ-Новости
9 декабря 16, 18:19
АМКУ оштрафовала Lenovo за покупку Motorola
Lenovo
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Причина штрафа – покупка акций компании Motorola.
Причина штрафа – покупка акций компании Motorola.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию Lenovo Group Limited за приобретение акций компании Motorola Mobility Holdings LLC. Как сообщает пресс-служба ведомства, размер штрафа составил 102 тысячи гривен.

Причина штрафных санкций – нарушение украинского законодательства о защите экономической конкуренции.  По мнению комитета, покупка акций Motorola обеспечивает Lenovo Group превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Компания не получила на это соответствующего разрешения от АМКУ.
После того, как комитет оштрафовал Lenovo, необходимое разрешение он компании все же предоставил.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 декабря Украина оштрафовала Газпром на десятки миллиардов. 
Korrespondent
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