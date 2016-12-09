АМКУ оштрафовала Lenovo за покупку Motorola

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию Lenovo Group Limited за приобретение акций компании Motorola Mobility Holdings LLC. Как сообщает пресс-служба ведомства, размер штрафа составил 102 тысячи гривен.

Причина штрафных санкций – нарушение украинского законодательства о защите экономической конкуренции. По мнению комитета, покупка акций Motorola обеспечивает Lenovo Group превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Компания не получила на это соответствующего разрешения от АМКУ.

После того, как комитет оштрафовал Lenovo, необходимое разрешение он компании все же предоставил.





Как сообщал Корреспондент.net, 5 декабря Украина оштрафовала Газпром на десятки миллиардов.



