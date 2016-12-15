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IT-Индустрия
ИТ-Новости
15 декабря 16, 12:46
Ахметовский OLL.TV перестал работать
ТВ
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Сайт не открывается, приставки с плейлистами oll.tv не работают.
Сайт не открывается, приставки с плейлистами oll.tv не работают.

В соцсетях сообщают о неработающих приставках с интернет-телевидением от OLL.TV. Также не загружается сайт онлайн-кинотеатра. 

В официальных группах пользователи возмущаются, что не работают ни фирменные приставки, ни мобильные приложения OLL.TV, ни сохраненные плейлисты с телеканалами.

Также пока не появилось официального заявления о причинах проблем с OLL.TV.

Напомним, ранее, 12 декабря, клиенты провайдера Воля остались без интернета по всей стране.

Через три часа интернет начал появляться.

OLL.TV - легальный видеосервис от провайдера Укртелеком, который обладает всеми необходимыми лицензиями. У OLL.TV есть лицензия на вещание во всех областях Украины. OLL.TV входит в холдинг Рината Ахметова.

 

 
Korrespondent
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