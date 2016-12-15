Ахметовский OLL.TV перестал работать

В соцсетях сообщают о неработающих приставках с интернет-телевидением от OLL.TV. Также не загружается сайт онлайн-кинотеатра.

В официальных группах пользователи возмущаются, что не работают ни фирменные приставки, ни мобильные приложения OLL.TV, ни сохраненные плейлисты с телеканалами.

Также пока не появилось официального заявления о причинах проблем с OLL.TV.

Напомним, ранее, 12 декабря, клиенты провайдера Воля остались без интернета по всей стране.

Через три часа интернет начал появляться.

OLL.TV - легальный видеосервис от провайдера Укртелеком, который обладает всеми необходимыми лицензиями. У OLL.TV есть лицензия на вещание во всех областях Украины. OLL.TV входит в холдинг Рината Ахметова.