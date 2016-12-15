Хакеры блокируют сайт "Укрзализныци"

Об этом в Facebook сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"В ход пошли угрозы, хакерские атаки на наши серверы и системы, в эти минуты заблокирована работа официального сайта "Укрзализныци", - написал Балчун.

Отмечается также, что на сегодня новые руководители "Укрзализныци" столкнулись с реальными угрозами физической расправы. Кроме того, эти угрозы исходят от конкретных лиц, очевидно аффилированных с чиновниками из высоких властных кабинетов.

"Наша попытка навести порядок в сфере распределения порожних вагонов столкнулась с жестким противодействием старой системы", - добавил Балчун.

В настоящее время, Войцех Балчун в связи с ситуацией в УЗ отменил командировку в Вену и встречу с руководством австрийской железной дороги.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно хакеры атаковали сайт Европарламента.