Хакеры блокируют сайт "Укрзализныци"

Об этом в Facebook сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.
"В ход пошли угрозы, хакерские атаки на наши серверы и системы, в эти минуты заблокирована работа официального сайта "Укрзализныци", - написал Балчун.
Отмечается также, что на сегодня новые руководители "Укрзализныци" столкнулись с реальными угрозами физической расправы. Кроме того, эти угрозы исходят от конкретных лиц, очевидно аффилированных с чиновниками из высоких властных кабинетов.
"Наша попытка навести порядок в сфере распределения порожних вагонов столкнулась с жестким противодействием старой системы", - добавил Балчун.
В настоящее время, Войцех Балчун в связи с ситуацией в УЗ отменил командировку в Вену и встречу с руководством австрийской железной дороги.
Как сообщал "УРА-Информ", недавно хакеры атаковали сайт Европарламента.