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20 декабря 16, 12:52
Booking.com могут заблокировать в Украине за работу в Крыму
крым
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Международный сайт поиска жилья Booking.com могут заблокировать в Украине за работу в оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Георгий Логвинский.

Как отмечается, прокуратура возбудила уголовное производство в отношении сайта.

"Голландская компания Booking.com, ежедневно продающая проживание на 1 млн 200 тыс. ночей, в нарушение национального законодательства и международного права, введенных санкций, не только содействует незаконному въезду на оккупированную территорию, активно сотрудничает с бандитской властью самозванцев, но и открыто рекламирует, совершает сделки и продает проживание в украденных у Украины санаториях и гостиницах Крыма", - гласит сообщение.

Нардеп также добавил, что доступ к сайту должен быть ограничен как минимум до прекращения такой деятельности.

Кроме того, сайт должен возместить все незаконно полученные средства. 

Как сообщалось, ранее хакеры заблокировали сайт "Укрзализныци".
URA-Inform
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