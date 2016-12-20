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20 декабря 16, 15:05
В Турции заблокировали Facebook и Twitter
турция
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Для многих пользователей в Турции заблокировали доступ к социальным сетям Facebook, Twitter и YouTube после убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

Об этом сообщает The Daily Dot.

Как отмечается, было обнаружено "серьезные замедления" в работе соцсетей после убийства посла РФ Андрея Карлова в Анкаре.

"Турецкое правительство регулярно блокирует социальные сети после террористических актов или в периоды национальных кризисов, таких, как, например, попытка государственного переворота летом этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, что вооруженное нападение на А.Карлова произошло в понедельник в Центре современного искусства на открытии выставки "Россия глазами путешественника" в столице Турции.

Как сообщал Ура-Информ, в сеть проникли фотографии с места убийства Андрея Карлова.
URA-Inform
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