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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 декабря 16, 13:31
Главные научные прорывы 2016 года
Проксима Центавра
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В их числе оказалось обнаружение экзопланеты, подобной Земле.
В их числе оказалось обнаружение экзопланеты, подобной Земле.

Эксперты установили самые значимые научные открытия, сделанные в 2016 году, передает журнал Science. В числе главных прорывов оказались обнаружение гравитационных волн коллаборацией LIGO, а также - экзопланеты, подобной Земле, у звезды Проксима Центавра.

Кроме того, к числу прорывов специалисты причислили победу искусственного интеллекта AlphaGo над профессиональным игроком в го Ли Седолем. ИИ, который превзошел человека в игре, разработала компания Google DeepMind.

Далее в рейтинге идет открытие, которое подтверждает, что удаление старых клеток в организме мышей среднего возраста продлевает жизнь.

В ТОП-5 также включено обнаружение модели психического состояния у человекообразных обезьян, благодаря которому они могут узнавать желания и намерения других.

Ранее сообщалось, что, по мнению ученых, мозг женщины при беременности изменяется на два года. Это удалось установить благодаря магнитно-резонансной томографии.  
Korrespondent
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