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IT-Индустрия
ИТ-Новости
27 декабря 16, 17:54
В Кривом Роге мальчик ради популярности в сети поджег себя
скорая
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Школьник пытался подражать популярному блогеру.
Школьник пытался подражать популярному блогеру.

В поселке Авангард Криворожского района Днепропетровской области 11-летний ребенок облил себя горючим веществом и поджег ради популярности в интернете. Как сообщили в местной полиции, школьника госпитализировали с 60% ожогов тела.

Инцидент случился 26 декабря. Трое подростков после просмотра экстремальных видео, набравших большое количество просмотров в интернете, решили их повторить. Младший школьник облился горючим веществом и поджег себя, его товарищи снимали происходящее на видео.

В результате происшествия ребенок оказался в больнице с сильными ожогами. Полиция расследует этот инцидент.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 ноября в Киеве байкер хотел поджечь себя и полицейских. 
Korrespondent
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