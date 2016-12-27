В Кривом Роге мальчик ради популярности в сети поджег себя

В поселке Авангард Криворожского района Днепропетровской области 11-летний ребенок облил себя горючим веществом и поджег ради популярности в интернете. Как сообщили в местной полиции, школьника госпитализировали с 60% ожогов тела.

Инцидент случился 26 декабря. Трое подростков после просмотра экстремальных видео, набравших большое количество просмотров в интернете, решили их повторить. Младший школьник облился горючим веществом и поджег себя, его товарищи снимали происходящее на видео.

В результате происшествия ребенок оказался в больнице с сильными ожогами. Полиция расследует этот инцидент.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 ноября в Киеве байкер хотел поджечь себя и полицейских.