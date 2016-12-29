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29 декабря 16, 09:11
Канал 1+1 пытаются лишить лицензии
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29 декабря истекает срок лицензии на аналоговое вещание канала "1+1"

Руководство "1+1" утверждает, что телеканалу грозит рейдерский захват.

Сегодня, 29 декабря, истекает срок лицензии на аналоговое вещание канала. "Две недели назад, 15 декабря, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала", — сообщает коллектив канала на официальном сайте и отмечает, что до сих пор никаких официальных претензий в адрес канала не поступало.

Тем не менее, по словам коллектива, из разных источников поступает информация о попытке отменить такое решение.

Руководство "1+1" также обеспокоено тем, что Нацсовет затягивает процесс выполнения собственного решения. "В течение последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом в другие руки", — говорится в заявлении "1+1".

Коллектив телеканала призывает президента Петра Порошенко, руководителей парламента и правительства обеспечить выполнение решения Нацсовета от 15 декабря.
Delo
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