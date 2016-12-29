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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 декабря 16, 15:38
Каналу 1+1 продлили лицензию на семь лет
1+1
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Лицензия продлена еще 15 декабря.
Лицензия продлена еще 15 декабря.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что лицензия для телеканала 1+1 на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет.

По информации Нацсовета, лицензия продлена еще две недели назад (15 декабря) и за это единогласно проголосовали все члены совета.

В то же время Нацсовет обратился к каналу с письмом с просьбой подтвердить, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился.

Как сообщал Корреспондент.net, телеканал 1+1 заявил о попытке рейдерского захвата канала. 
Korrespondent
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