Россию могут отключить от мирового интернета?

Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета. Об этом заяявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко в интервью RT.

"Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета. Высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача – отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев", – сказал Клименко.

Возможность развития таких событий подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.