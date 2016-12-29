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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 декабря 16, 15:45
Россию могут отключить от мирового интернета?
Клименко
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Герман Клименко считает, что высока вероятность "тектонических сдвигов" в отношениях России с Западом.
Герман Клименко считает, что высока вероятность "тектонических сдвигов" в отношениях России с Западом.

Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета. Об этом заяявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко в интервью RT.

"Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета. Высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача – отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев", – сказал Клименко.

Возможность развития таких событий подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

По его словам, важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети.
Korrespondent
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