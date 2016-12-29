Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.97
USD
26.89
RUB
0.44
EUR
28.31
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
28.77
USD
27.50
RUB
0.45
IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 декабря 16, 20:10
На госсайты совершено 6,5 тысяч кибератак
кибермошенник
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Украины сообщил о причастности к кибератакам спецслужб РФ – прямо или косвенно.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что за последние месяцы на госсайты Украины совершено примерно шесть с половиной тысяч кибератак. Об этом глава украинского государства рассказал на заседании СНБО - в рамках которого рассматривались принципы информационной безопасности, и угрозы кибербезопасности и борьба с ними – в основном.

Об этом сообщает пресс-служба президента. В целом же за два месяца на объектах пяти ведомств и 31-го информационного ресурса выявлено около 6,5 тысяч кибератак - добавил он.

Как сообщал УРА-Информ, в ОБСЕ сообщили о хакерской атаке на свой сайт.
URA-Inform
Ещё по теме:
Россияне бешенно скупают iPhone
Россия отказывается от ПО Microsoft в госучреждениях
YotaPhone 2 в Китае можно купить дешевле, чем в РФ
YotaPhone 3 доверили произвести китайской компании Coolpad
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россию могут отключить от мирового интернета?
noimageКаналу 1+1 продлили лицензию на семь лет
noimageКанал 1+1 пытаются лишить лицензии
noimageКабмин снова заговорил об акциях общественного телевидения
noimageВ Кривом Роге мальчик ради популярности в сети поджег себя
Лента новостей
Загрузка...