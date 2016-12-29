На госсайты совершено 6,5 тысяч кибератак

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что за последние месяцы на госсайты Украины совершено примерно шесть с половиной тысяч кибератак. Об этом глава украинского государства рассказал на заседании СНБО - в рамках которого рассматривались принципы информационной безопасности, и угрозы кибербезопасности и борьба с ними – в основном.

Об этом сообщает пресс-служба президента. В целом же за два месяца на объектах пяти ведомств и 31-го информационного ресурса выявлено около 6,5 тысяч кибератак - добавил он.

Как сообщал УРА-Информ, в ОБСЕ сообщили о хакерской атаке на свой сайт.