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IT-Индустрия
ИТ-Новости
2 января 17, 22:39
EX.UA возобновил работу на новом домене
EX.UA
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Файловое хранилище EX.UA в новом году возобновил свою работу.

При этом сервис начал работать на новом домене - FEX.NET. Как сказано в сообщении на стартовой странице портала, сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене File EXchange Network.

Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования. При этом в сообщении сказано, что функционал будет расширяться, а также будет введена плата за хранение данных.

FEX.NET должен стать новым этапом в развитии сервисов хранения информации, и это будет украинский ресурс. О

Напомним, как сообщалось, 16 декабря, администрация файлового хранилища EX.UA объявила о решении прекратить работу ресурса в знак протеста против последних законодательных инициатив в сфере якобы борьбы с пиратством
URA-Inform
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