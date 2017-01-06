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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 января 17, 18:43
Глава Нацсовета заявил о давлении со стороны 1+1
1+1
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Глава Нацсовета также заявил о давлении со стороны 1+1.
Глава Нацсовета также заявил о давлении со стороны 1+1.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания выдал телеканалу 1+1 лицензию на аналоговое вещание.

Глава Нацсовета Юрий Артеменко продемонстрировал на брифинге соответствующий документ.

"Бланк подписан, и руководство телеканала может его забрать уже сейчас", – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что с нетерпением ожидает от телеканала документов относительно конечных бенефициаров и пожаловался на давление со стороны канала 1+1.

Артеменко напомнил, что Нацсовет продлил лицензию 1+1 еще 15 декабря. От телевизионщиков же требовалось документальное подтверждение, что их конечные бенефициары не изменились. В настоящее время соответствующие документы Нацсовету не предоставлены.

Ранее руководство телеканала заявило о попытке лишить 1+1 лицензии.
Korrespondent
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