Нацсовет приказал отключить российский телеканал "Дождь"

Об этом сообщает "Телекритика".

Как отмечается, Нацсовет запретил телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям законодательства Украины и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой.

"Нацсоветом было зафиксировано размещение коммерческой рекламы, что является нарушением требований закона "О рекламе", - говорится в сообщении.

Согласно словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, были зафиксированы нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Кроме того, одним из ключевых пунктов по данному решению стала ситуация вокруг Крыма.

"Мы знаем, что ответ на вопрос "Чей Крым?" ставит точки над і, как воспринимать того или иного человека. Журналисты "Дождя" ездят в Крым с нарушением украинского законодательства. Они называют границу Херсонской области и АР Крым украинско-российской границей. Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России. Это регулярные случаи", - заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", с Нового года телеканал UBR прекращает свое вещание.