Apple займется кинобизнесом и будет снимать фильмы

Компания Apple планирует запустить бизнес для создания оригинального видеоконтента, чтобы снимать собственные фильмы и шоу.

Об этом сообщает издание WSJ со ссылкой на свои источники.

По данным издания, запустить сервис компания планирует до конца 2017 года. Это позволит компании стать крупным игроком в Голливуде и возместить потери после падения продаж iPhone и iPad.

Apple еще раньше заявляла о своих намерениях выйти на рынок видеоконтента, купив в июле 2016 года сериал "Carpool Karaoke" в главной роли с Джеймсом Корденом.

По данным WSJ, даже если компания выйдет запустить это направление, она Apple не сможет конкурировать с такими гигантами, как Netflix и Amazon Prime с их огромными коллекциями видео.

Однако это поможет компании заработать дополнительные деньги на представлении услуг — музыки и видео, так как ее аппаратные продажи замедляются.

В компании надеются, что подписка на услуги Apple даст возможность генерировать постоянный доход и лучше монетизировать свою существующую базу пользователей.