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IT-Индустрия
ИТ-Новости
12 января 17, 19:45
"Киевстар" в феврале готовит повышение тарифов на 25%
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"Киевстар" с 1 февраля меняет условия ряда контрактных тарифных планов и повышает их стоимость в среднем на 25%

Крупный украинский оператор мобильной связи "Киевстар" с 1 февраля 2017 года прекращает действие контрактных тарифных планов "Все по 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" и "Все за 150" и автоматически переводит их абонентов на тарифные планы "Все по 65", "Все за 90", "Все за 125", "Все за 110" и "Все за 175".

Как уточнили в компании, в новых тарифах предусмотрено большее количество интернет-трафика, звонков на других операторов, sms, а также других услуг.

Как уточняется на сайте оператора, все денежные и бонусные средства, а также срок их действия для клиентов прежних тарифов сохраняются.

"Киевстар" — украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются 25,3 млн абонентов мобильной связи и около 814 тыс. клиентов фиксированного интернета.
Delo
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