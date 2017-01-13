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ИТ-Новости
12 января 17, 19:52
Facebook работает над технологией чтения мыслей
Facebook
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Социальная сеть Facebook намерена заняться разработкой нейрокомпьютерных технологий, которые позволят читать и передавать мысли.
Напомним, что в середине прошлого года Facebook создал исследовательское подразделение Building 8, которое, по слухам, занимается созданием технологий для передачи мыслей с помощью компьютеров, сообщает Business Insider.


Издание обратило внимание, что сотрудники Building 8 должны иметь опыт работы с «нейровизуализацией» и «электрофизиологическими данными». На должность инженера нейрокомпьютерных технологий подразделению Building 8 требуется доктор наук по нейробиологии, а в описании к еще одной вакансии указано, что соискатель обязан быть специалистом по разработке «алгоритмов обработки аудиосигналов» для создания «коммуникационной вычислительной платформы будущего».
km.ru
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