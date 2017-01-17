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IT-Индустрия
ИТ-Новости
16 января 17, 11:12
Энди Рубин возглавит нового конкурента Apple и Samsung
Энди Рубин
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Устройства с безрамочным дисплеем должны появиться на рынке уже в середине 2017 года.

Энди Рубин, один из основателей ОС Android, строит новую компанию и работает над несколькими новыми продуктами, включая смартфон премиум-класса с безрамочным дисплеем. Рубин уже готовится официально объявить Essential и возглавить ее в качестве гендиректора, пишет Theverge со ссылкой на Bloomberg.

Согласно агентству Bloomberg, Essential планирует выпускать несколько продуктов - как мобильных устройств, так и решений для «умного» дома. Изюминкой новых аппаратных средств станет премиум-дизайн смартфона для успешной конкуренции с iPhone 7, Galaxy S7, Pixel и другими флагманами. Рубин собирается выпустить смартфон в середине 2017 года и уже ведет переговоры с Foxconn о его производстве.

Компания имеет "как минимум один прототип" - телефон с размером экрана, больше чем у iPhone 7 Plus, хотя общий размер устройства будет меньше благодаря отсутствию рамок. Сообщается, что конструкция отличается металлическими краями и керамической задней панелью. Xiaomi, к примеру, тоже использовала керамическую заднюю панель для своего футуристического телефона Mi Mix Android, отказавшись от металла, стекла и пластиковых материалов, используемых в большинстве мобильных устройств. Также Essential "экспериментирует" с функцией типа 3D Touch, которая позволила бы смартфону распознавать силу нажатия при прикосновении пользователей к экрану.

По словам Bloomberg, инженеры компании Essential разрабатывают собственный разъем двойного назначения - для зарядки аккумулятора и расширения функциональных возможностей телефона в течение долгого времени. Магнитный разъем позволит Essential или даже третьим сторонам создавать аппаратные комплектующие, повышающие возможности смартфона. Одним из таких дополнений является 360-градусная панорамная камера.

Рубин собрал команду около 40 человек из бывших сотрудников Apple и Alphabet. Заявки на торговые марки для Essential уже были поданы в Патентное ведомство США.
astera.ru
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