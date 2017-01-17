Одноклассники лидируют среди соцсетей по нахождению на сайте

В 2016 году рост мобильной аудитории «Одноклассников» составил 17%, кроме того, по версии comScore за ноябрь, проект остался лидером российских соцсетей по времени, проведенному на сайте в день - 50 минут. За прошлый год соцсеть выпустила три новых приложения, более 20 продуктов внутри ОК и более 35 обновлений для бизнеса и медиа. Активнее всего платформа развивалась в направлении видео, игр, личных сообщений и групп.

Рост уникальных пользователей игр в iOS составил 59%, в Android - 50%, рост уникальных пользователей раздела «Видео» - 29%. Количество видеотрансляций в день увеличилось почти в 3 раза, видеопросмотров - на 51%. Средний рост числа участников официальных сообществ в категориях СМИ, «бренды», «паблики» и «блоги» достиг 150%.

Ключевыми запусками в 2016 году стали мобильные приложения OK Live и OK Messages, видеоприложение для Smart TV, приложение для встреч с друзьями JAM, международные денежные переводы, онлайн-игры в мессенджере, продажа товаров и услуг, проект с МЧС «Я в безопасности», киберспортивная витрина, возвращение музыки в мобильные приложения и интеграция с Instagram.

“По итогам прошлого года мы смело можем сказать, что стали не просто социальной сетью, а социальным развлекательным сервисом, главными приоритетами которого являются универсальность и качественный контент. Именно поэтому для нас первостепенно не просто число пользователей, а рост отдельных направлений: сообщений, просмотров видео, популярности игр, а также времени, которое человек проводит на сайте. Сейчас ОК - это экосистема приложений, продуктов и специальных проектов по поддержке контента. В 2017 мы планируем еще ряд запусков развлекательных сервисов, а также существенный рост категории видео, игр и киберспорта”, - отметил Антон Федчин, руководитель проекта «Одноклассники».