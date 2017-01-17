Производители смартфонов готовятся к дефициту компонентов

Из-за высокого спроса со стороны китайских производителей смартфонов мировая индустрия мобильных телефонов в 2017 году рискует ощутить дефицит поставок некоторых ключевых компонентов, включая дисплеи, модули памяти и оптических сенсоров, пишет Digitimes.

Рост китайских брендов, в частности Oppo и Vivo, на мировом рынке смартфонов, а также стремление поставщиков из Китая увеличить присутствие в сегменте устройств среднего и высокого класса и нарастить общий объем поставок, спровоцирует расширение спроса на компоненты мобильных телефонов.

В то время как Samsung Electronics и Apple в 2017 году станут двумя крупнейшими поставщиками смартфонов во всем мире, китайские компании Huawei, Oppo и Vivo будут конкурировать за третью, четвертую и пятую позиции в рейтинге. Huawei может нарастить свои поставки более чем до 150 млн смартфонов по сравнению с 139 млн, отгруженными в 2016 году, в то время как Vivo в текущем году может поставить более 100 млн устройств.

Ориентируясь на Oppo и Vivo, большинство китайских производителей смартфонов тоже сосредоточатся на моделях среднего и высокого класса с высокими коэффициентами цена/производительность для того, чтобы поднять средние цены на свои продукты.

Вдохновленные рыночными слухами о том, что Apple будет устанавливать OLED-панели на свои iPhone следующего поколения, китайские (и не только) производители смартфонов бросились закреплять за собой производственные мощности поставщиков малых и средних OLED-панелей - шаг, который, безусловно, вызовет дефицит в поставках OLED-панелей в 2017 году. В то же время поставки TFT ЖК-панелей малого и среднего размера в ​​2017 году останутся жесткими, так как размеры дисплеев основных моделей смартфонов сместились с ранее популярного формата в 5 дюймов на 5,5/5,7 дюйма.

Спрос на модули камер высокого класса и оптические сенсоры также значительно вырастет в 2017 году. К примеру, Samsung уже начала внедрять 16-мегапиксельные камеры в свои модели A-серии среднего класса.