Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.37
USD
27.72
RUB
0.47
EUR
29.18
USD
27.55
RUB
0.46
EUR
30.62
USD
28.82
RUB
0.48
IT-Индустрия
ИТ-Новости
16 января 17, 17:25
Все украинские онлайн-радиостанции на одном сайте
радио
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине появилась новая платформа Radiolist , где собраны отечественные радиостанции, которые транслируются в интернете.

Украинский разработчик Игорь Стефурак создал платформу Radiolist, где собраны отечественные радиостанции, которые транслируются в интернете. Сначала там появился стрим четырех радиостанций — Radio Skovoroda, Радио Аристократы, Old Fashioned Radio и Urban Space Radio. А сейчас на Radiolist уже 11 отечественных онлайн-радиостанций: добавились "Бармаглот", Radio Submarina, Радио "Воздух", "РокРадио", "Пюре", 20ft Radio и Радио "Барабан".

Игорь Стефурак объясняет, что сделал общую платформу , чтобы было удобно переключаться между потоками, пишет vodafone.ua.

У украинских радиостанций есть одна общая проблема считает разработчик. Они выпускают шоу в формате подкастов, но не думают о дистрибуции. А ведь каждое шоу должно иметь свой поток, чтобы слушатели имели быстрый доступ к контенту со смартфонов. По мнению разработчика, пользователи будут все больше переходить с FM в интернет.

Норвегия недавно вообще отключила FM-радио, скоро так же планируют поступить Швейцария, Великобритания и Дания.
Delo
Ещё по теме:
В Украине стартовали продажи официального iPhone 7
1+1 media займется дистрибуцией каналов MTV и VH1 в Украине
АМКУ оштрафовала Lenovo за покупку Motorola
Ахметовский OLL.TV перестал работать
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Киев прекратил соглашения по телерадиовещанию с РФ
noimageГройсман поручил развивать "Википедию" на украинском языке
noimageПроизводители смартфонов готовятся к дефициту компонентов
noimageОдноклассники лидируют среди соцсетей по нахождению на сайте
noimageMicrosoft купила стартап с искусственным интеллектом Maluuba
Лента новостей
Загрузка...