Все украинские онлайн-радиостанции на одном сайте

Украинский разработчик Игорь Стефурак создал платформу Radiolist, где собраны отечественные радиостанции, которые транслируются в интернете. Сначала там появился стрим четырех радиостанций — Radio Skovoroda, Радио Аристократы, Old Fashioned Radio и Urban Space Radio. А сейчас на Radiolist уже 11 отечественных онлайн-радиостанций: добавились "Бармаглот", Radio Submarina, Радио "Воздух", "РокРадио", "Пюре", 20ft Radio и Радио "Барабан".

Игорь Стефурак объясняет, что сделал общую платформу , чтобы было удобно переключаться между потоками, пишет vodafone.ua.

У украинских радиостанций есть одна общая проблема считает разработчик. Они выпускают шоу в формате подкастов, но не думают о дистрибуции. А ведь каждое шоу должно иметь свой поток, чтобы слушатели имели быстрый доступ к контенту со смартфонов. По мнению разработчика, пользователи будут все больше переходить с FM в интернет.

Норвегия недавно вообще отключила FM-радио, скоро так же планируют поступить Швейцария, Великобритания и Дания.