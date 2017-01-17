Гройсман поручил развивать "Википедию" на украинском языке

В частности, Владимир Гройсман обратился к органам исполнительной власти с целью провести специальные мероприятия в 2017 году, направленные на усовершенствование украиноязычного ресурса. Такие сведения передает пресс-служба КМУ.

Премьер поддержал предложения общественности, которые направлены на развитие украиноязычного раздела "Википедии", которые имеют систему пунктов. В частности, речь идет о внесении изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений относительно использования украиноязычного раздела "Википедии";

возможности подготовки студентами материалов для "Википедии";

содействии проведению украинской части международного конкурса "Вики любит памятники";

содействии проведению конкурса по размещению научных работ в украинском разделе "Википедии".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее глава МОНа Лилия Гриневич анонсировала изменения в методике преподавания в школах, направленные на подготовку учеников к будущей взрослой жизни.