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ИТ-Новости
16 января 17, 17:56
Киев прекратил соглашения по телерадиовещанию с РФ
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Действие указанных соглашений не соответствует состоянию межгосударственных отношений.
Действие указанных соглашений не соответствует состоянию межгосударственных отношений. Кабмин прекратил действие соглашений с Россией о сотрудничестве в области телевидения, радиовещания и в области информации.

Об этом сказано на правительственном портале.

"Дальнейшее действие указанных соглашений не соответствует состоянию межгосударственных отношений и не согласуется с мерами, которые принимает Украина для обеспечения защиты информационного поля страны от негативных информационно-психологических воздействий", - сказано в пояснительной записке к документу.

В этом месяце в Украине запретили российский канал Дождь, а в прошлом пообещали запустить украинское телевидение в Крыму до весны.
Korrespondent
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