Киев прекратил соглашения по телерадиовещанию с РФ

Об этом сказано на правительственном портале.





"Дальнейшее действие указанных соглашений не соответствует состоянию межгосударственных отношений и не согласуется с мерами, которые принимает Украина для обеспечения защиты информационного поля страны от негативных информационно-психологических воздействий", - сказано в пояснительной записке к документу.





В этом месяце в Украине запретили российский канал Дождь, а в прошлом пообещали запустить украинское телевидение в Крыму до весны.