Android научился повторять невыполненные поисковые запросы

Несмотря на высокий уровень развития мобильных технологий, многие пользователи смартфонов регулярно оказываются в местах, где их устройствам недоступен сигнал сотовой сети. В этих условиях они не могут совершать звонки или искать нужную информацию в Сети. Например, до последнего времени мобильное приложение поисковика Google в подобной ситуации просто сообщало об ошибке подключения, а пользователю приходилось запоминать запрос и повторять поиск при появлении сигнала.

Этот недостаток был устранен в очередной версии приложения Google для платформы Android. Теперь поисковое приложение сохраняет запросы пользователя, сделанные во время отсутствия подключения к интернету, и автоматически выполняет их при появлении сигнала. Сообщение об этом нововведении было опубликовано в блоге Google.

Уведомление об успешном выполнении одного или нескольких поисковых запросов будет отображаться в виде всплывающего окна в верхней части экрана смартфона. В компании отмечают, что новая функция мобильной версии поисковика не влияет на уровень расхода батареи, а загрузка поисковой выдачи потребляет минимальный объем трафика.

Напомним, что в сентябре прошлого года принадлежащий Google видеохостинг YouTube выпустил в Индии приложение YouTube Go, которое позволяет загружать ролики на смартфон и просматривать их офлайн, а также делиться ими с другими пользователями через Bluetooth.