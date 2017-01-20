Прогнозы роста рынка носимой электроники

Google совместно с LG представят первые умные часы на Android Wear 2.0. По информации издания VentureBeat, LG подготовят сразу две версии: LG Watch Style и LG Watch Sport.

Торжественно новинки представят 9 февраля в рамках мероприятия, посвященного официальному запуску обновленной операционной системы Android Wear 2.0. Однако некоторые особенности моделей уже известны.

Так, и те, и другие часы будут иметь круглый OLED-дисплей. Флагманской моделью станет LG Watch Sport. В сравнении с LG Watch Style они будут крупнее, что позволит разместить в них аккумулятор большей емкости — на 430 мАч. Также они будут поддерживать сотовую связь, благодаря чему часы смогут работать без связки со смартфоном.

Обе модели укомплектованы Wi-Fi, Bluetooth, GPS, а самое главное — NFC-модулем ради реализации технологии бесконтактных платежей Android Pay. В России ее планируют запустить в первой половине этого года. Кроме того, часы LG обзаведутся колесиком, которое, наряду с сенсорным экраном, поможет в навигации по меню — ровно так же, как у Apple Watch.

Часы LG будут поддерживать и голосовое управление через функции личного помощника Google Assistant. Причем, как уверяют в Google, ассистент работает прямо на устройстве, где помимо голосовых команд его предиктивные алгоритмы также помогают распознавать символы, которые пользователь может написать на экране. Другим немаловажным нововведением станет возможность связать часы с iOS-устройствами.

Вместе с тем, аналитики отмечают падение интереса к носимой электронике и умным часам в частности. После того, как первые партии Apple Watch и устройств на Android были раскуплены фанатами и всевозможными гиками, наступило затишье. И эксперты поспешили пересчитать свои прогнозы по росту рынка, сократив их вполовину — с 60 до 25 процентов в год.

В 2016 году носимыми гаджетами в США пользовалось чуть больше 39 миллионов человек, в то время как изначально предполагалось, что к концу года их аудитория достигнет 63 миллионов. Разочарованием пользователей и производителей в новом рынке можно объяснить и тот факт, что за прошлый год не было представлено ни одних новых часов на Android Wear. А новая версия операционки, представленная еще в мае прошлого года, до сих пор не вышла на свет.

Лидером рынка носимой электроники, при этом, по прежнему остается компания Fitbit, занимающаяся производством фитнес-трекеров. Однако даже она страдает от недостатка спроса на свою продукцию. По сообщениям прессы, склады торговых сетей переполнены нераспроданными за праздники фитнес-трекерами. Аналитики считают, что в новом году продажи Fitbit упадут на 15 процентов. Во многом по этой причине компания не анонсировала новых устройств на прошедшей в начале января выставке CES в Лас-Вегасе. Вместо этого было решено сфокусироваться на программных решениях.

За последний месяц Fitbit совершила две крупные покупки: приобрела софтверные разработки стартапа Pebble — создателей первых популярных умных часов, — а также технологию бесконтактных платежей Coin. Однако нынешние гаджеты Fitbit этой функции не получат и компании придется обновить свою линейку продуктов.

Другой американский производитель популярных фитнес-трекеров — Jawbone — тоже испытывает значительные финансовые трудности. Компания фактически остановила производство всей своей линейки Up и перестала оплачивать услуги центра поддержки своих пользователей. На протяжении всего прошлого года компания с переменным успехом судилась с Fitbit, то проигрывая, то побеждая в патентных разбирательствах. Противостояние двух компаний закончилось попыткой Fitbit приобрести Jawbone, однако стороны не сошлись в цене. В начале 2016 года Jawbone оценивался в 1,5 миллиарда долларов, а Fitbit предлагал значительно меньшие суммы. В итоге сейчас Jawbone рассчитывает на поставки своих гаджетов американским медицинским компаниям.