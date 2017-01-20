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IT-Индустрия
ИТ-Новости
19 января 17, 17:05
В Украине создана Национальная общественная ТРК
Общественное телевидение
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 Публичное акционерное общество Национальная общественная телерадиокомпания Украины зарегистрировано как юридическое лицо.

Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра юридических лиц. 

Как отмечается, НОТУ стала правоприемницей НТКУ, которая в свою очередь была ликвидирована.

Согласно записи в госреестре, общественная телерадиокомпания создана в форме публичного акционерного общества, единым его акционером является государство в лице Кабинета министров. Кроме того, размер уставного капитала составил 2544273000 гривен.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", Япония предоставит Украине техническое оборудование для общественного вещания.
URA-Inform
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