В Украине создана Национальная общественная ТРК

Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра юридических лиц.

Как отмечается, НОТУ стала правоприемницей НТКУ, которая в свою очередь была ликвидирована.

Согласно записи в госреестре, общественная телерадиокомпания создана в форме публичного акционерного общества, единым его акционером является государство в лице Кабинета министров. Кроме того, размер уставного капитала составил 2544273000 гривен.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", Япония предоставит Украине техническое оборудование для общественного вещания.