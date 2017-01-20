YouTube в Канаде включила функцию обмена сообщениями

YouTube вводит новую платформу для обмена сообщениями в iOS и Android, которая тестировалась с середины 2016 года - но есть одно ограничение: на данный момент она доступна только в Канаде. Это не редкость для компаний - осуществлять "мягкий запуск" продукции в Канаде, потому что эта страна является хорошим испытательным полигоном, сходным с рынком в США, хоть и с общим доступным населением размером с Калифорнию. Но принадлежащий Google YouTube также утверждает, что это подходящее место для запуска, потому что канадцы делятся видео на YouTube чаще, чем кто-либо в мире, пишет Techcrunch.

Это слова менеджера по продукции Google Шимрита Бен-Яира, который обсуждал запуск с канадской Financial Post. Особенностью здесь является встроенная платформа для обмена сообщениями, доступная в приложениях для Android и iOS и позволяющая отправлять сообщения своим контактам прямо в приложении, а также обмениваться сообщениями для обсуждения видео. Цель ясна: YouTube хочет сохранить как можно больше действий пользователей в собственной платформе, а не делить их внимание с другими мессенджерами, когда люди хотят обсудить видео.

Никакой видеорекламы о платформе для обмена сообщениями нет, кроме того, что она находится в приложении YouTube и упрощает функцию "поделиться видеороликом". Это значит, что ее можно использовать просто для текстовых бесед, а также для обмена ссылками на контент, найденный на другом сайте.

Канада должна доказать хороший старт этой функции: ее пользовательское население примерно на 15% активнее "делится" видео в целом, чем мировое сообщество YouTube. Она также предлагает YouTube поучаствовать в тестировании с довольно большой базой пользователей, как в США, без риска массового провала в случае, если оно закончится неудачно и поклонники сервиса не оценят новшество.

На данном этапе неизвестно, когда платформа появится в более широком доступе.