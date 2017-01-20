ASUS ZenFone 3 Zoom:двойная камера и аккумулятор на 5000 мАч

Компания ASUS продемонстрировала 5,5-дюймовый смартфон ZenFone 3 Zoom.

с двойной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 625 и может работать в качестве зарядного устройства для других гаджетов.

Камера 3 Zoom состоит из двух 12-мегапиксельных сенсоров, при этом один из них получил широкоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 25 мм и диафрагмой f/1.7, а другой - с фокусным расстоянием 59 мм. Пользователь может моментально переключаться с основной на вторую камеру, дающую 2,3-кратное оптическое увеличение и подходящую для создания портретов или съемки удаленных предметов. В ASUS ZenFone 3 Zoom также реализованы технология SuperPixel и система тройной автофокусировки TriTech+. В зависимости от условий съемки она автоматически выбирает из трех систем фокусировки наиболее подходящий способ наведения камеры смартфона на резкость - фазовую Dual Pixel, следящую или лазерную фокусировку. Время фокусировки составляет 0,03 секунды.